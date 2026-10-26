Pendant trois jours, les Rencontres des Pensées de l’écologie réuniront des intervenants issus de plusieurs disciplines pour examiner les défis de la transition environnementale. Les échanges mettront en relation les questions climatiques avec les préoccupations sociales, économiques et territoriales. Agriculture, alimentation, santé, logement, production industrielle et ressources énergétiques feront partie des sujets étudiés. Les participants s’intéresseront aussi aux conditions d’une transition compatible avec les réalités des populations rurales et modestes ainsi qu’aux moyens de rapprocher les différents acteurs concernés.

Des personnalités attendues

Le programme prévoit notamment des discussions sur les conséquences du changement climatique pour la santé mentale, la gestion de l’eau, l’évolution des paysages et les politiques énergétiques. L’écrivain Patrick Chamoiseau interviendra sur la contribution des réflexions caribéennes aux débats écologiques. Le mathématicien Cédric Villani prendra part à une rencontre sur l’autonomie numérique européenne face aux grandes entreprises technologiques. D’autres échanges concerneront la place des ingénieurs dans la transformation écologique, les politiques du logement et le rôle des organismes publics spécialisés. La dernière matinée, le dimanche 15 novembre, sera consacrée aux possibilités de réunir des acteurs aux parcours différents autour de perspectives communes.



Le programme détaillé et les inscriptions sont accessibles sur le site officiel des Rencontres des Pensées de l’écologie.