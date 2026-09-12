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Concerts à la ferme : la Sucrerie de Francières accueille de la musique classique

Après deux week-ends de concerts dans plusieurs exploitations agricoles de l’Oise en juin dernier, Concerts à la Ferme fait de nouveau étape dans le département avec un nouveau concert organisé le dimanche 20 septembre à 17h30 à la Sucrerie de Francières, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 

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Les concerts se font directement au sein des exploitations agricoles. © Concerts à la ferme

Les concerts se font directement au sein des exploitations agricoles. © Concerts à la ferme

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 12 septembre 2026 - Mis à jour le 12 septembre 2026

Créer du lien social au-delà de la musique, faire connaître différemment le monde agricole et les métiers du vivant ainsi que renforcer la présence artistique en ruralité... voici les objectifs de la saison itinérante de concerts "Concerts à la ferme", porté par l'association Tous mes rêvent chantent, sous le patronat du Centre National des Expositions et Concours Agricoles (CENECA), avec le parrainage du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.

Ce concept est orignal : organiser un concert de musique classique, lyrique ou du jazz au sein d'une exploitation agricole. Ainsi, le monde agricole, le monde artistique et les habitants des zones rurales se rencontrent, le temps d'une parenthèse musicale. Des événement qui plaisent : lancée en 2023 dans les Hauts-de-France, cette saison a amorcé un tournant majeur de son développement en 2025 avec une première diffusion nationale dans les huit départements. 

La Sucrerie et la musique classique

Dans la même dynamique, La Sucrerie de Francières accueillera, le 26 septembre à 17h30, un concert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une soirée, ce lieu insolite se transformera en scène culturelle éphémère, dans une ambiance conviviale mêlant musique, découverte du territoire et proximité avec les artistes.

Le programme sera riche. Baptisé "Sous la lune : chansons de jour, chansons de nuit", ce concert réunira les artistes de l’Ensemble Contraste Irina De Baghy, Emilie Hedou, Arnaud Thorette et Johan Farjot qui seront accompagnés pour l'occasion du Jeune chœur de l’Atelier musical de l’Oise sous la direction de Valérie Thuleau. 

Le succès est tel que la réservation est conseillée même si l'accès est libre et gratuit.