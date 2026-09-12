Créer du lien social au-delà de la musique, faire connaître différemment le monde agricole et les métiers du vivant ainsi que renforcer la présence artistique en ruralité... voici les objectifs de la saison itinérante de concerts "Concerts à la ferme", porté par l'association Tous mes rêvent chantent, sous le patronat du Centre National des Expositions et Concours Agricoles (CENECA), avec le parrainage du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.

Ce concept est orignal : organiser un concert de musique classique, lyrique ou du jazz au sein d'une exploitation agricole. Ainsi, le monde agricole, le monde artistique et les habitants des zones rurales se rencontrent, le temps d'une parenthèse musicale. Des événement qui plaisent : lancée en 2023 dans les Hauts-de-France, cette saison a amorcé un tournant majeur de son développement en 2025 avec une première diffusion nationale dans les huit départements.

La Sucrerie et la musique classique

Dans la même dynamique, La Sucrerie de Francières accueillera, le 26 septembre à 17h30, un concert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une soirée, ce lieu insolite se transformera en scène culturelle éphémère, dans une ambiance conviviale mêlant musique, découverte du territoire et proximité avec les artistes.

Le programme sera riche. Baptisé "Sous la lune : chansons de jour, chansons de nuit", ce concert réunira les artistes de l’Ensemble Contraste Irina De Baghy, Emilie Hedou, Arnaud Thorette et Johan Farjot qui seront accompagnés pour l'occasion du Jeune chœur de l’Atelier musical de l’Oise sous la direction de Valérie Thuleau.

Le succès est tel que la réservation est conseillée même si l'accès est libre et gratuit.