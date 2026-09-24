Congrès des notaires de France : Lille, un atout qui fait l’unanimité

Notaires
Notariat : «Les donateurs nordistes sont très investis dans la jeunesse»
24/09/2026 Marine Tesse
Hauts-de-France
Pour maître Jean-François Ryssen, commissaire local du congrès des notaires de France, le choix de la capitale des Flandres doit autant à ses infrastructures qu’à son art de recevoir ! Et derrière les badges de congressistes, c’est tout un écosystème qui va se mettre en mouvement.
Maître Jean-François Ryssen, commissaire local du Congrès 2026 des notaires. © Lena Heleta
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24/09/2026 Marine Tesse
Hauts-de-France
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