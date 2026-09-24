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Décryptage

Congrès des notaires de France : Lille, un atout qui fait l’unanimité

Pour maître Jean-François Ryssen, commissaire local du congrès des notaires de France, le choix de la capitale des Flandres doit autant à ses infrastructures qu’à son art de recevoir ! Et derrière les badges de congressistes, c’est tout un écosystème qui va se mettre en mouvement.

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Maître Jean-François Ryssen, commissaire local du Congrès 2026 des notaires. © Lena Heleta

Maître Jean-François Ryssen, commissaire local du Congrès 2026 des notaires. © Lena Heleta

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026
<p>Du 30 septembre au 2 octobre, Lille va changer de visage. Le Grand Palais accueillera, après Montpellier l’an dernier, le 122e Congrès des notaires de France, soit plus de 3 000 congressistes. Cela fait neuf ans que la ville n’avait pas été hôte de ce rendez-vous emblématique. Pour Jean-François Ryssen, commissaire local de l’événement et notaire à Seclin, le choix de la capitale des Flandres n’est pas anodin, d’autant que les candidates ne sont pas légion. À peine une dizaine de communes françaises disposent aujourd’hui des capacités nécessaires, non seulement au regard de la taille du Pal.

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