La production de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, pourrait chuter de l'ordre de 21% à 25% sous l'effet d'un épisode climatique exceptionnel de type El Niño attendu jusqu'en 2027, a averti l'organisme public chargé de la météorologie dans une note consultée mardi par l'AFP.

El Niño est un phénomène climatique naturel dans le Pacifique qui revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent à partir du printemps, ce qui entraîne les mois suivants des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

L'épisode de cette année, d'une intensité exceptionnelle et qualifié de "super El Niño" , a fait des ravages dans plusieurs régions du globe.

Son pic est attendu jusqu'en décembre et pourrait se prolonger jusqu'en avril-mai 2027

La Sodexam, l'organisme public ivoirien chargé de la météorologie, estime que cet épisode climatique entraînera une baisse des précipitations de 10% à 27%, une hausse des températures et un allongement de la saison sèche en Côte d'Ivoire.

Le déficit hydrique et les fortes chaleurs risquent d'entraîner "une baisse de la production de cacao de l'ordre de 21% à 25%", en raison notamment du flétrissement et de la chute prématurée des jeunes cabosses, de l'avortement floral et de la défoliation des arbres, prévient la Sodexam dans une note destinée notamment au gouvernement ivoirien.

Cette contraction de la production pourrait se traduire par "un manque à gagner colossal pour les planteurs" et par une baisse des recettes d'exportation de l'Etat.

La Côte d'Ivoire fournit à elle seule 40 % de la production mondiale de cacao.

Le secteur représente également 15 % du PIB national et fait vivre quelque cinq millions de personnes, de manière directe et indirecte.

L'organisme recommande notamment le recours à des variétés plus résistantes à la sécheresse, le développement de systèmes d'irrigation d'appoint et la promotion de l'agroforesterie dans les plantations de cacao afin de limiter les effets du phénomène climatique.

Selon l'observatoire Copernicus, octobre 2026 a été, à l’échelle mondiale, le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne de l'air supérieure de 1,75 °C à celle de l'époque préindustrielle.

Au mois d'octobre, 33 pays ont battu leur record de chaleur, selon une analyse par l'AFP à partir des données de Copernicus.