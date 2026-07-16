Les résultats 2026 du Brevet sont en baisse en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, une tendance qui s'observe dans l'ensemble de l'académie de Dijon. Le taux de réussite académique atteint 81,2%, soit 6,6 points de moins qu'en 2025. Les deux départements affichent des performances supérieures à cette moyenne, mais enregistrent eux aussi un recul. En Côte-d'Or, le taux de réussite s'établit à 90,2%, en baisse de 6,6 points sur un an. En Saône-et-Loire, il atteint 88,6%, soit un recul de 7,5 points. À l'échelle de l'académie, 14% des candidats obtiennent une mention très bien, 20% une mention bien et 25% une mention assez bien. Par ailleurs, 23% décrochent le diplôme sans mention, tandis que 19% des candidats échouent.

Un Bac légèrement en baisse

Les résultats du baccalauréat résistent davantage. Dans l'académie de Dijon, 13.749 candidats ont obtenu leur diplôme lors de la session de juin 2026, pour un taux de réussite de 91,9%, en baisse de 0,9 point par rapport à l'an dernier. La voie générale conserve les meilleurs résultats avec un taux de réussite de 96,5%, en léger recul de 0,4 point. Les séries technologiques affichent 89,4%, soit une baisse de 2,8 points, tandis que la voie professionnelle atteint 85%, en diminution de 0,2 point. Ces résultats traduisent une légère dégradation au Bac, nettement moins marquée que celle observée pour le Brevet.