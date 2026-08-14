En Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, la CCI invite les entreprises à orienter leur solde de taxe d’apprentissage vers La Fabrik de l’Orientation. La première période de répartition sur la plateforme SOLTéA se termine le 21 août. La Chambre de commerce et d’industrie est habilitée à percevoir cette part de la taxe au titre de ses missions d’orientation.



Rattachée à la CCI Métropole de Bourgogne, La Fabrik accompagne les jeunes dans la construction de leur projet professionnel. Son approche repose notamment sur la découverte des métiers, la mise en situation et l’utilisation d’outils pédagogiques. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de mieux identifier leurs compétences, leurs intérêts et les possibilités offertes par les différents secteurs d’activité.

Soutenir l’économie locale

Pour les entreprises, ce versement constitue aussi un moyen de faire connaître leurs métiers et leurs besoins en recrutement. La démarche peut contribuer à renforcer leur visibilité auprès des jeunes du territoire et à développer leur marque employeur.



La CCI présente également cette contribution comme un soutien à l’emploi et à l’attractivité économique locale. Les fonds versés à La Fabrik doivent ainsi participer aux actions d’orientation menées auprès des futurs actifs. Les entreprises souhaitant affecter leur solde peuvent effectuer leur choix directement sur SOLTéA avant la clôture de cette première phase, le 21 août.