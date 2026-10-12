À l’occasion du Congrès Hlm 2026 à Bordeaux, Habellis a renouvelé sa convention pluriannuelle avec la Banque des Territoires. Prévu pour la période 2026-2028, cet accord doit permettre à l’organisme de poursuivre sa stratégie patrimoniale en Bourgogne-Franche-Comté.

La convention représente 206 millions d’euros de financement, soit 75 % du plan de financement total. Cette enveloppe doit notamment contribuer à la construction de 1 166 nouveaux logements et à la réhabilitation de 905 logements.

L’accord a été signé par Charles du Dresnay, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires, Mathieu Aufauvre, directeur du Réseau et des Territoires de la Banque des Territoires, et Simon Spada, directeur général adjoint d’Habellis Groupe Action Logement.





Construire et réhabiliter le patrimoine

Avec ce financement, Habellis prévoit de poursuivre le développement de son offre de logements abordables. L’organisme entend également continuer la réhabilitation de son patrimoine et améliorer sa performance énergétique.

Ces interventions doivent notamment contribuer au confort des résidents, avec une attention portée au confort d’été. Le programme prévoit également la poursuite de la transformation du patrimoine immobilier d’Habellis.

À travers cette nouvelle convention, l’organisme indique vouloir disposer des moyens nécessaires pour poursuivre ses investissements et répondre aux besoins en logements sociaux en Bourgogne.











