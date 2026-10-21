La séance de clôture du Conseil départemental des jeunes s’est tenue le lundi 19 octobre à l’Hôtel du Département, à Dijon. Au terme de deux années de mandat, les 54 conseillers départementaux jeunes ont élaboré des actions concrètes pour répondre aux préoccupations des collégiens de Côte-d’Or.

François Sauvadet, président du Département, a salué leur engagement en présence notamment de Violaine Démaret, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d’Or, et de Jérôme Jardry, directeur académique des services de l’Éducation nationale.





21 propositions concrétisées

Les travaux menés par les jeunes s’appuient sur une consultation qui a recueilli 13 000 réponses de collégiens. À partir de ces contributions, les conseillers ont élaboré 21 propositions, ayant fait l’objet d’une délibération de l’Assemblée départementale. Toutes ont été engagées depuis.

Plusieurs actions ont ainsi été mises en place dans les collèges. Une campagne de sensibilisation contre les violences dans le sport a été menée avec la Ligue de football Bourgogne-Franche-Comté. Des ateliers animés par des journalistes professionnels ont également été organisés pour aider les élèves à mieux repérer les fausses informations.

Le Département a aussi déployé des distributeurs gratuits de protections périodiques dans tous les collèges. D’autres initiatives concernent la protection de l’environnement, avec les Trophées Génération Écollèges Côte-d’Or, ainsi que des collectes de denrées alimentaires destinées aux adolescents, organisées avec des associations.

Sécurité civile et recherche de stages

La séance de clôture a également marqué le lancement du programme des cadets de la sécurité civile. Présenté par Larry Chatillon-Ouvrard, colonel du Sdis 21, ce dispositif doit sensibiliser les collégiens à la prévention des risques et leur faire découvrir les parcours de jeunes sapeur-pompier et de pompier volontaire.

Autre initiative annoncée : une journée « Stage dating » programmée le 4 novembre prochain au centre commercial de la Toison d’Or. Organisée avec des acteurs institutionnels et des entreprises privées, elle doit faciliter la recherche de stages pour les élèves de troisième et élargir les possibilités qui leur sont proposées.



