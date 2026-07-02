



Le Département de la Côte-d'Or et la Fondation du Patrimoine poursuivent leur engagement commun pour la préservation du patrimoine. Réunis le 29 juin dernier à la Cité Henry Berger, à Dijon, François Sauvadet, président de la Côte-d’Or, et Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine, ont officialisé une nouvelle convention de partenariat. La cérémonie a également été marquée par la remise de plaques à des porteurs de projets ainsi que par un hommage rendu à Gérard Guillet, ancien délégué départemental de la Fondation.



Un soutien renouvelé au patrimoine local





Engagés ensemble depuis 2001, le Département et la Fondation accompagnent les communes, les associations et les propriétaires privés dans la restauration du patrimoine bâti. Cette coopération concerne notamment les églises, les lavoirs, les fontaines, les maisons anciennes ou encore les bâtiments en pierre de lave. À travers cette convention, les deux partenaires entendent poursuivre leurs actions en faveur du patrimoine tout en accompagnant les professionnels de l'artisanat local.





Une enveloppe de 110 000 euros en 2026





Pour cette année, le Département consacrera 110 000 euros à ce partenariat. Cette enveloppe financera le Fonds classique, le Fonds Lave, mais aussi le Fonds Façades Côte-d'Or, destiné à accompagner la rénovation des façades dans 61 communes. Depuis son extension en 2024, ce dernier a soutenu 48 projets, représentant plus de 800 000 euros de travaux au bénéfice de l'économie locale.

Par ailleurs, une partie du budget sera consacrée au financement d'un chargé de mission, qui accompagnera les collectivités et les porteurs de projets.





Des projets distingués





Au cours de la cérémonie, 52 propriétaires privés et 32 communes ont reçu une plaque de la Fondation du Patrimoine pour leurs actions en faveur de la restauration du patrimoine local. La journée s'est achevée par un hommage à Gérard Guillet, salué pour ses 25 années d'engagement bénévole. François Sauvadet lui a remis la médaille départementale en reconnaissance de son action au service du patrimoine en Côte-d'Or.



