Le Département de la Côte-d’Or a engagé un programme de travaux de 1,6 million d’euros pour la restructuration et l’extension de l’EHPAD de Laignes, lancé mi-octobre. François Sauvadet, président du Conseil départemental, s’est rendu sur place le 2 novembre pour visiter le chantier. Cette opération intervient après le rachat de l’établissement par le Département, qui avait décidé d’intervenir afin d’éviter sa fermeture. En effet, la collectivité avait procédé à son acquisition pour un montant de 6,5 millions d’euros.





Douze places supplémentaires

L’opération prévoit plusieurs interventions sur les espaces de vie, avec leur rénovation et leur modernisation. Les travaux doivent également améliorer le confort et la qualité de vie des résidents. À leur issue, l’établissement disposera de 71 places, soit 12 de plus qu'actuellement.

L’investissement concerne aussi les conditions de travail des quelque 40 professionnels employés au sein de l’EHPAD. Le Département entend ainsi proposer des locaux mieux adaptés à leurs missions et sauvegarder les emplois

« Aujourd’hui, nous allons plus loin : après avoir sauvé l’EHPAD de Laignes, nous investissons pour lui donner un avenir, améliorer durablement les conditions d’accueil des résidents, mais aussi maintenir les emplois », souligne François Sauvadet.





Un programme de 10 millions d’euros en Haute Côte-d’Or

Au-delà de Laignes, cette opération s’inscrit dans un programme départemental de restructuration de l’offre médico-sociale en Haute Côte-d’Or. La collectivité prévoit 10 millions d’euros d’investissements sur cinq ans pour moderniser les réponses proposées aux personnes âgées sur ce territoire. Cette enveloppe est distincte des 1,6 million d’euros consacrés au chantier de Laignes.

Le maintien de l’établissement représente également une activité économique et médicale importante pour le bassin de vie, notamment par les emplois qu’il fait vivre et sa contribution au réseau de professionnels de santé et du secteur médico-social.

Le Département inscrit ces investissements dans la perspective du vieillissement de la population. Selon les données de l’Insee, les personnes âgées de 75 ans et plus devraient représenter 16 % de la population de Côte-d’Or en 2040, contre 10 % en 2018.



