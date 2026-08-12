Sur l’ensemble de l’année 2025, la Côte-d’Or avait comptabilisé 490 défaillances, contre 471 en 2024. Le nombre de procédures avait alors progressé de 4 %. À l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, la tendance est similaire. La région a enregistré 2 264 défaillances en 2025, en hausse de 4 % sur un an. Au deuxième trimestre 2026, 491 défaillances ont été recensées, soit une baisse de 10 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

Tous les départements ne suivent toutefois pas la même trajectoire. La Saône-et-Loire et la Nièvre voient encore le nombre de défaillances progresser, avec respectivement +11 % et +19 % au deuxième trimestre. À l’inverse, le Territoire de Belfort (-40 %) et le Doubs (-32 %) affichent les reculs les plus importants.

L’étude d’Allianz Trade met également en évidence plusieurs secteurs à surveiller dans la région. L’agriculture reste particulièrement exposée : elle représente 5 % des défaillances, contre 2,5 % au niveau national, et leur nombre progresse de 37 %. L’hébergement-restauration connaît lui aussi une hausse de 25 %. La construction évolue en revanche plus favorablement, avec un recul des défaillances de 10 % sur la période.



