Le MEDEF Côte-d'Or organise, du 2 au 4 octobre 2026, la deuxième édition des Journées du Patrimoine Économique (JPE). Cette initiative vise à rapprocher les entreprises du grand public tout en mettant en avant la diversité du tissu économique local. Les structures intéressées sont invitées à participer en accueillant des visiteurs sur une ou plusieurs journées.





Mettre en valeur les entreprises du territoire





Ouvert à toutes les entreprises implantées en Côte-d'Or, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, l'événement entend promouvoir l'économie de proximité et le patrimoine vivant des entreprises. Qu'elles opèrent dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, le commerce, les services, le BTP ou encore le numérique, les entreprises pourront ainsi présenter leur quotidien, leurs innovations et leurs savoir-faire. Les organisateurs souhaitent aussi aider les participants à accroître leur visibilité, promouvoir leurs métiers, attirer de nouveaux talents, renforcer leur attractivité et développer leurs liens avec les habitants, les familles et les établissements scolaires.





Des visites pour mieux connaître le monde de l'entreprise





Pendant ces trois journées, le public pourra découvrir les coulisses des entreprises participantes à travers des visites de sites, des rencontres avec des professionnels et des démonstrations. L'objectif est de mieux faire comprendre le rôle des entreprises dans la vie du territoire tout en valorisant les métiers, mais aussi les femmes et les hommes qui les exercent. L'événement ambitionne aussi de contribuer à répondre aux difficultés de recrutement en faisant découvrir la réalité des professions proposées.



