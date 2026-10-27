Du 16 au 20 novembre 2026, l’UIMM Côte-d’Or organise, en partenariat avec France Travail, un « Parcours Femmes dans l’industrie » à la Maison des entreprises à Dijon. Cette initiative s’adresse aux femmes qui souhaitent travailler dans le secteur industriel, valoriser leurs compétences et rencontrer de potentiels employeurs.

Durant cette semaine, les participantes passeront des tests d’aptitudes MRS, suivis d’une restitution des résultats, et travailleront sur leur CV. Le mardi 17 novembre, elles prépareront leur immersion professionnelle, participeront à un atelier de psychologie positive et visiteront le Pôle formation UIMM. Les mercredi 18 et jeudi 19 novembre seront consacrés à une immersion en entreprise.

Le parcours s’achèvera le vendredi 20 novembre par un atelier de lutte contre les discriminations, suivi d’un job dating avec les entreprises engagées dans le projet. Plusieurs postes sont notamment à pourvoir : opératrice de production industrielle, conductrice de ligne automatisée, opératrice régleuse sur MOCN et monteuse de composants.