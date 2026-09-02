Fondée à Nancy en 2022, la start-up de legaltech Swapn lance sa toute première campagne publicitaire télévisée nationale du 10 août jusqu'à la fin octobre 2026. L'objectif de la jeune pousse lorraine est d'accélérer sa croissance et de s'imposer comme le leader du marché de la création de sociétés en ligne, dans un contexte de forte dynamique entrepreneuriale.

Une offensive médiatique sur un marché porteur

Portée par un marché national en pleine expansion qui a comptabilisé près de 1 165 800 créations d’entreprises selon l’INSEE, l'entreprise nancéienne cible les 31% de Français freinés dans leurs projets entrepreneuriaux. Orchestrée par les agences Kazam et Haiku, cette campagne télévisée mise sur l'humour pour briser la solitude des dirigeants, un sentiment partagé par 30% d’entre eux lors de leur lancement. Le spot TV compare ainsi la création d’entreprise à un accouchement pour souligner l’importance cruciale d’être bien accompagné lors des formalités administratives.

L'alliance du numérique et du conseil d'experts

Pour se démarquer de la concurrence de plus en plus automatisée, la pépite lorraine valorise son inscription à l’Ordre des Experts-Comptables et son processus entièrement dématérialisé, de la rédaction des statuts jusqu'à l'obtention du K-bis. Forte d'une équipe de 54 collaborateurs et de 15 000 entrepreneurs déjà accompagnés depuis sa création, la start-up affiche les meilleures évaluations du secteur sur Google et Trustpilot. Cette stratégie doit lui permettre de standardiser la transformation des micro-entreprises en sociétés (SASU, EURL, SAS, SARL).

Cette première campagne télévisée nationale marque un tournant stratégique majeur pour l'acteur lorrain, dont la capacité à convertir cette visibilité grand public en parts de marché déterminera sa future hégémonie sur la legaltech française.