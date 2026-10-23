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Décryptage

Créer son entreprise : faire du droit un allié plutôt qu'une contrainte

Créer une entreprise est d’abord un projet économique et humain. Pourtant, les choix juridiques initiaux (forme sociale, statut du dirigeant, relations entre associés) conditionnent la vie de la société. Plus qu’une formalité, ils sont un outil au service de l’entrepreneur et de sa stratégie.

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Alexandre Ghesquière, avocat associé et Victor Brouard, avocat, cabinet Bignon Lebray. ©Lena Heleta

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Victor Brouard, avocat, cabinet Bignon Lebray. ©Lena Heleta

Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<h2>La création, socle fondateur du projet</h2><p>Une structure inadaptée, des statuts standardisés ou des relations entre associés non formalisées se « paient » tôt ou tard : charges sociales et fiscalité mal calibrées, gouvernance paralysée, difficultés lors d’une levée de fonds ou d’une cession. À l’inverse, des bases saines rassurent partenaires, banques et investisseurs. Le temps consacré à ces arbitrages en amont est un investissement, non un coût.</p><h2>SARL ou SAS ?</h2><p>En pratique, le dilemme se résume le plus souvent dans le choix entre SARL et SAS, les autres formes restant moin.

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