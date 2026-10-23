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Rupture conventionnelle : ce qui a changé le 1er septembre
01/10/2026 La Rédaction
Nancy (54)
Créer une entreprise est d’abord un projet économique et humain. Pourtant, les choix juridiques initiaux (forme sociale, statut du dirigeant, relations entre associés) conditionnent la vie de la société. Plus qu’une formalité, ils sont un outil au service de l’entrepreneur et de sa stratégie.
Alexandre Ghesquière, avocat associé et Victor Brouard, avocat, cabinet Bignon Lebray. ©Lena Heleta
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18/09/2026 Thomas Porcher
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