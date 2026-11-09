Dans les Hauts-de-France, la 5ᵉ édition des Rencontres du spectacle vivant se tiendra jusqu’au 11 décembre 2026. Organisé par la Région en partenariat avec des opérateurs nationaux et régionaux, cet événement réunit artistes, professionnels, institutions et public autour des évolutions et des perspectives du secteur culturel.

Dans l’Oise, La Faïencerie de Creil accueillera l'un des rendez-vous programmés à cette occasion. Prévue les 25 et 26 novembre, La Croisée #7 proposera deux journées de rencontres professionnelles. Les participants pourront découvrir plusieurs projets artistiques de création ou de diffusion. Des représentations et des cartes blanches à des réseaux partenaires compléteront également le programme.

Une édition axée sur trois thèmes

Créées en 2022, les Rencontres du spectacle vivant entendent offrir un espace de dialogue et de réflexion sur les évolutions du secteur culturel. Cette édition abordera trois sujets mis en avant dans la politique régionale : la transition écologique, l'intelligence artificielle et la jeunesse.

Plusieurs rencontres sont prévues autour de ces thématiques. Le 19 novembre, une journée organisée au Safran, à Amiens, portera sur les effets de l'intelligence artificielle sur le secteur. Une table ronde, consacrée aux enjeux politiques de la création pour l'enfance et la jeunesse, sera organisée le 1er décembre au siège de la Région, à Lille. D'autres rendez-vous de découverte et de rencontres professionnelles sont également prévus à Roubaix, Amiens et Lille.

«Les Rencontres du spectacle vivant font dialoguer artistes, professionnels, institutions et publics autour des grands enjeux du secteur. Cette 5ème édition met en lumière la force des Hauts-de-France : un réseau culturel riche, créatif et ouvert sur le monde. Notre ambition : accompagner les artistes et les structures, encourager la réflexion et l’expérimentation, et faire découvrir à tous la diversité du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire», souligne Anne Pinon, vice-présidente de la Région Hauts-de-France en charge de la culture, du patrimoine et des langues régionales.



