Au sein de l'église Saint-Denis, La Cène est visible dès l'entrée. Grande toile du 18e siècle, cette œuvre d'art religieuse représente le dernier repas du Christ, «un héritage artistique», définit Gabriel Melaimi, maire de Crépy-en-Valois, précisant qu'elle représente «ces œuvres discrètes dont on ne parle pas mais qui sont tout aussi belles».



Après plusieurs années arrivée à la seconde place, La Cène a remporté, parmi trois œuvres finalistes, la campagne nationale de sauvetage d’œuvres d’art et d’objets du patrimoine public "Le Plus Grand Musée de France" pour la région Hauts-de-France. Grâce à ce concours national, organisé par la Fondation La Sauvegarde de l’Art Français - en partenariat avec Allianz France pour la cinquième année consécutive -, la ville de Crépy-en-Valois a reçu un chèque de 8 000 euros pour sa restauration. Dans ce sillage, la DRAC Hauts-de-France participera à hauteur de 35% du financement total de la restauration et le Conseil départemental de l'Oise y participera également.

Une restauration particulière

Aujourd’hui, la toile est en mauvais état : déchirures, plis, auréoles d’humidité, encrassement et pertes de matière picturale menacent sa conservation. Une restauration urgente est donc nécessaire pour consolider cette œuvre, dont la restauration est singulière. «La restauration se fera en deux temps, l'objectif est de redonner tout son lustre à cette œuvre, explique Marie-Bénédicte Astier-Dumarteau, conservatrice du patrimoine et représentante de la DRAC Hauts-de-France. La technique ancienne est exigeante car elle est faite de colle, d'eau et de pigments sur une toile en chanvre. C'est une technique alternative de l'époque des précieuses tapisseries car elle elle coûtait moins cher et était plus rapide à réaliser». Au total, la restauration durera deux ans.

Un concours citoyen

La Fondation pour la Sauvegarde de l’art français a lancé sa campagne Le Plus Grand Musée de France en 2013 en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) dont le but de restaurer et mettre en valeur les œuvres d’art des communes. Ces dernières sont pré-sélectionnées par région puis mises au vote aux citoyens, qui élisent la gagnante.

Cette dynamique citoyenne va plus loin : chaque habitant peut signaler une œuvre remarquable dans sa commune qui mériterait d'être restauré à la Fondation. Et le concept fonctionne : en 2025, 400 œuvres ont été signalées en France. «Nous sommes parties du constat que la France est un musée un ciel à ouvert, note une représentante de La Fondation La Sauvegarde de l’Art Français lors de cette remise de récompense. Il faut garder ce précieux patrimoine».