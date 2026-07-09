Creusot-Montceau : 8 entreprises ouvrent leurs portes jusqu’à fin 2026

L’Office de tourisme Creusot Montceau poursuit son opération «Dans les coulisses de l’industrie», lancée l’an dernier pour faire découvrir le tissu économique local. Le programme prévoit, jusqu’à la fin de l’année 2026, une série de visites guidées au sein de plusieurs entreprises de la communauté urbaine.

Les participants pourront découvrir différents secteurs d’activité, de la fabrication industrielle à l’artisanat, en passant par la logistique et la formation. Parmi les nouveautés figure la Brasserie artisanale Autre Monde, au Creusot, qui rejoint le parcours avec deux visites programmées les 17 juillet et 28 septembre. Les visiteurs pourront y suivre les différentes étapes de fabrication de la bière, depuis les matières premières jusqu’à l’embouteillage.

Des rendez-vous jusqu’en décembre

Plusieurs entreprises renouvellent également leur participation. Julien SAS, au Creusot, accueillera le public en juillet, octobre et novembre. So Bag, à Blanzy, ouvrira ses portes en juillet, septembre et novembre. À Montceau-les-Mines, des visites sont prévues au sein du Groupe IGR, sous réserve de confirmation, ainsi qu’au Campus Mecateam en décembre. À Saint-Vallier, Erion et Novium proposeront également plusieurs rendez-vous entre août et décembre. La Manufacture Perrin participera aussi à l’opération avec une première visite en juillet, puis des créneaux hebdomadaires entre août et novembre. Les visites sont accessibles uniquement sur réservation, dans la limite des places disponibles.



Les conditions d’accès varient selon les entreprises et sont précisées lors de l’inscription. Les billets sont proposés au tarif de 6 euros, avec un tarif réduit de 4 euros pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi. Le programme détaillé et les réservations sont disponibles auprès de l’Office de tourisme Creusot Montceau ou sur son site internet.