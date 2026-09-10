"Culture de la peur": le studio derrière GTA VI face à la justice pour des licenciements contestés

Le tribunal du travail de Glasgow doit commencer jeudi à examiner le recours d'une vingtaine d'anciens salariés de Rockstar Games, le studio à l'origine du très attendu Grand Theft Auto VI (GTA VI), licenciés pour avoir, selon l'entreprise, partagé des informations confidentielles.

31 salariés de Rockstar ont été licenciés en octobre 2025 au Royaume-Uni, des sites de Lincoln, en Angleterre, et Edimbourgh et Dundee, en Ecosse, berceau historique de la franchise Grand Theft Auto (GTA), l'une des plus emblématiques et des plus vendues de l'industrie du jeu vidéo.

L'entreprise, qui cultive une culture du secret, leur reproche d'avoir violé des accords de confidentialité en échangeant des messages sur la plateforme Discord. Trois autres employés ont été licenciés au Canada.

Mais pour le syndicat IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain), qui demande leur réintégration ou une compensation pour 23 d'entre eux, ils ont été ciblés en raison de leur activité syndicale.

Il juge aussi "illégale" la manière dont ils ont été licenciés, sans procédure disciplinaire ni droit de recours.

"Tu as un peu l'impression qu'en étant syndiqué, tu te retrouves avec une cible dans le dos", a témoigné auprès de l'AFP Lloyd Knott, 42 ans, membre de l'IWGB, qui a travaillé sur les effets visuels de GTA VI. Il dénonce la "culture de la peur" du milieu et relève le zèle de Rockstar en matière de sécurité.

"Je ne savais pas si je pourrais un jour retravailler dans le secteur" ou "garder mon logement", regrette pour sa part Branimira Yordanova, 31 ans, elle aussi licenciée. "Dire que les effets ont été dévastateurs ne suffit pas à les décrire", poursuit cette spécialiste lumière.

Une quarantaine de personnes munies des banderoles dénonçant un "démantèlement syndical" se sont réunies devant le tribunal avant l'audience. Quelques employés actuels étaient présents.

La procédure s'étalera jusqu'au 16 octobre.

"Des personnes au Royaume-Uni et au Canada ont été licenciées pour faute grave à la suite du partage d'informations confidentielles de l'entreprise, et non en raison de leur appartenance ou de leur activité syndicale présumée. Nous contestons ces accusations", a commenté un porte-parole de l'entreprise, filiale du géant américain Take-Two Interactive, dans un communiqué à l'AFP.

GTA VI, qui sortira le 19 novembre, près de 13 ans après le précédent volet, est en piste pour devenir le plus grand lancement d'un produit de divertissement de tous les temps.

Son développement est entouré du plus grand secret, mais des fuites, dont l'origine reste inconnue, ont dévoilé des séquences inédites du titre, poussant Rockstar Games à en diffuser un long aperçu fin août.