Cette initiative s’inscrit dans une volonté de favoriser l’insertion professionnelle, l’engagement citoyen et l’accès à l’emploi saisonnier dans le secteur de l’animation. Dans ce cadre, une aide financière de 100 euros est accordée aux jeunes qui s’inscrivent à une formation BAFA en internat. Ce soutien vise à alléger le coût de la formation et à encourager les vocations dans les métiers de l’animation et de l’éducation populaire.

Le BAFA constitue une première expérience professionnelle permettant de développer des compétences essentielles telles que le sens des responsabilités, l’autonomie, le travail en équipe et la communication. Il représente également une porte d’entrée vers des emplois saisonniers et des parcours professionnels dans l’animation. Le choix d’une formation en internat permet une immersion complète, favorisant l’apprentissage, la cohésion de groupe et la mise en situation concrète. Cette organisation reproduit les conditions réelles des séjours et des accueils de loisirs, renforçant ainsi la qualité de la formation.

Le dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, domiciliés dans l’Aisne ou dont les parents y résident, et inscrits auprès de l’un des trois organismes partenaires : Les Francas de l’Aisne, la Ligue de l’enseignement de l’Aisne ou les Familles rurales de l’Aisne. L’aide est versée après la réalisation de la formation de base, sur présentation des justificatifs requis, et les modalités complètes sont disponibles sur le site du Conseil départemental de l’Aisne.

Avec «Cap’Jeunes BAFA Internat», le Département affirme sa volonté de soutenir l’autonomie des jeunes, de développer leurs compétences et de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle et associative.



