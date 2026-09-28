Les élus et deux compagnies théâtrales se sont réunis pour préparer quatre soirées placées sous le signe du spectacle vivant et de la proximité. Créé pour favoriser l’accès à la culture au-delà des équipements culturels traditionnels, «Théâtre à la campagne» poursuit son chemin avec une sixième édition. Durant quatre soirées, les habitants du territoire pourront découvrir des spectacles gratuits proposés au plus près de chez eux, dans une démarche qui entend faire tomber les barrières géographiques et rendre le théâtre accessible à tous.

Une offre culturelle à la campagne

Porté par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, le rendez-vous repose également sur l’implication des communes et des acteurs locaux. Pour les élus, l’enjeu est de proposer une offre culturelle diversifiée tout en créant des occasions de rencontre entre les habitants et les artistes. Cette nouvelle édition réunira notamment la compagnie La Bigarrure et la compagnie La Mascara, qui viendront investir les communes participantes. À travers leurs spectacles, les deux compagnies contribueront à faire découvrir différentes formes de théâtre et à renouveler le regard du public sur le spectacle vivant.

En déplaçant les spectacles dans les communes, l’agglomération souhaite toucher un public qui ne fréquente pas nécessairement les salles de spectacle et permettre à chacun de découvrir le théâtre dans un cadre de proximité. «Tergnier et Chauny ont leur propre programmation. Il est donc important de faire favoriser l’accès au théâtre et renforcer la proximité de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire», souligne le président Bernard Bronchain.

Deux propositions artistiques

Le Théâtre de la Mascara, implanté à Nogent-l’Artaud, dans l’Aisne proposera une création burlesque et chantante «Postes à pourvoir». «Cette année, nous présenterons une pièce portée par quatre comédiens. Cette pièce prend un style interactif avec le public, avec un sujet léger traité sérieusement», explique Nicolas Jobert, le metteur en scène.

Implantée à Rozoy-sur-Serre depuis 2007, la compagnie La Bigarrure, quant à elle, proposera un grand classique du théâtre français avec «La Cagnotte», la célèbre comédie d’Eugène Labiche. La pièce revisitée est mise en scène et en musique par Thierry Jahn avec six comédiens sur scène, accompagnés d’un technicien. Une distribution qui permettra de donner à cette œuvre toute sa dimension comique, entre situations absurdes et personnages haut en couleur.

Avec cette sixième édition, «Théâtre à la campagne» confirme ainsi son ambition de décentraliser le spectacle vivant et de faire de la culture un rendez-vous de proximité, accessible au plus grand nombre.