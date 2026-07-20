À plus de 30 ans, l'entreprise havraise Data-Concept affiche toujours une belle dynamique. Fondée par Gérard Ménoret puis reprise en 2019 par Serge Rouxel, la société édite Winspot, une suite logicielle dédiée à la chaîne logistique portuaire et multimodale.

Présente en France mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe du Sud, notamment en Espagne avec le port de Barcelone, l'entreprise emploie 21 salariés. Son terrain de jeu : la circulation des marchandises entre ports, trains, barges, camions et plateformes logistiques. «La logistique est un univers extrêmement complexe où interviennent de nombreux acteurs et de multiples modes de transport», résume Serge Rouxel.

Au cœur de Winspot figure un module destiné à la gestion des terminaux multimodaux. Son rôle consiste à suivre le parcours des conteneurs, depuis leur arrivée sur un site jusqu'à leur réexpédition. Le logiciel aide notamment les opérateurs à déterminer où stocker chaque conteneur, comment organiser les zones du terminal ou encore dans quel ordre empiler les unités en fonction de leur date de départ. L'objectif est simple : limiter les manipulations inutiles, réduire les temps d'attente et fluidifier les opérations. Une nécessité dans des terminaux où plusieurs milliers de conteneurs peuvent transiter simultanément.

Caméras, drones et données en temps réel

Pour assurer ce suivi, Data-Concept s'appuie sur un volume considérable de données. Les conteneurs sont identifiés grâce à leur numéro d'immatriculation international tandis que les camions, remorques et équipements sont suivis tout au long de leur parcours. La lecture automatique des informations constitue aujourd'hui un axe majeur d'évolution du secteur. «La lecture en temps réel par caméra est l'un des grands sujets du moment. L'enjeu est d'optimiser les plans de charge des trains et le positionnement des conteneurs sur les terminaux», explique Serge Rouxel.

Caméras intelligentes, portiques de reconnaissance, drones ou encore géolocalisation des conteneurs : les technologies se multiplient pour améliorer la visibilité des flux logistiques. Si la géolocalisation existe déjà, elle reste encore peu répandue dans certaines activités portuaires. Ces outils doivent également composer avec une autre réalité : l'explosion des échanges d'informations entre les différents maillons de la chaîne logistique. «La difficulté est de traiter cette masse d'informations provenant de sources multiples», souligne le dirigeant.

Sécurisation des données et intelligence artificielle

Face à ces enjeux, Data-Concept a choisi de conserver en France le développement de ses solutions logicielles. De leurs côtés, les clients sont de plus en plus attentifs concernant la protection des données. «Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à la sécurité et à l'hébergement de leurs données. C'est devenu un véritable sujet», constate Serge Rouxel.

L'entreprise travaille également sur l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans ses outils. Les pistes explorées concernent aussi bien l'analyse des données logistiques que l'assistance aux utilisateurs ou l'amélioration des indicateurs de pilotage. Avec un enjeu inchangé : accompagner un secteur en mutation permanente, où chaque gain de temps ou d'efficacité peut avoir un impact direct sur la compétitivité.

Pour Aletheia Press, Laetitia Brémont