Installée à Boves en périphérie d'Amiens, Pick and Smile est une entreprise française de logistique urbaine et péri-urbaine qui réinvente le point relais. Son modèle : des micro-hubs mutualisés, capables de gérer aussi bien les petits colis que les volumes XXL (ameublement, électroménager, literie), en mutualisant les flux de plusieurs enseignes et transporteurs (Ikea, UPS, DHL Express, Vinted Go, Mondial Relay…) dans un même lieu. Son tout premier point de retrait dédié au click and collect a ouvert à Longueau, au sud-est d'Amiens. Pick and Smile est depuis présente sur toute la France avec un réseau de 500 points de retrait.

+ 48% d'activité en 2025

Également en place en Italie, l'entreprise poursuit son développement européen avec l’ouverture, le 15 juillet, de ses bureaux à Cambrils en Catalogne (Espagne). Ces bureaux vont permettre aussi la mise en place d’une structure pour le recrutement de ses points de retraits en Europe. «Le dynamisme économique de la Catalogne, la présence de nombreux expatriés, les opportunités de recrutement et une population particulièrement ouverte au commerce électronique ont mené Pick and Smile à choisir cette région pour accélérer son développement européen, confirme le PDG Sébastien Horemans. L’objectif de Pick and Smile SL est, comme Pick and Smile France, d'initier un développement dynamique dans un cadre de rentabilité».

Jusqu’à présent, la société était présente en Espagne à travers des partenariats dans 30 points de retrait. Désormais, avec l'ouverture de Pick and Smile SL, l’entreprise va en effet accélérer son développement avec l’ambition d’atteindre entre 50 à 100 points de retrait en Espagne d’ici à la fin de l’année 2026. Une expansion qui s’inscrit dans la forte dynamique de la société picarde : + 48% d’activité en 2025, 2,4 millions d'euros de CA et plus de 600 000 colis traités, avec l’objectif de doubler son activité grâce à 2 000 nouveaux points de retrait.

La dynamique du commerce électronique

De plus, le marché espagnol est un axe prioritaire de développement pour Pick and Smile, avec une forte dynamique du commerce électronique. Selon la Commission nationale espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC), le chiffre d’affaires du commerce électronique en Espagne a augmenté de 22,6% en glissement annuel, pour atteindre 28 346 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. Par ailleurs, le marché espagnol du commerce électronique est estimé à 95 milliards d’euros en 2025, selon Landmark Global, une opportunité que Pick and Smile entend saisir en renforçant sa présence sur le territoire.