Le tribunal de commerce de Toulouse rendra sa décision le 12 novembre sur l'avenir à court terme de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence, en Haute-Garonne, placée en redressement judiciaire depuis fin avril.

La date du délibéré a été fixée mardi à l'issue d'une audience à huis-clos consacrée à la sécurisation du site en vue d'un redémarrage fin 2027, a-t-on appris auprès du mandataire judiciaire.

Le groupe Fibre Excellence (670 salariés) avait demandé en avril son placement en redressement judiciaire.

La liquidation de son usine de Tarascon (Bouches-du-Rhône), identique à celle de Haute-Garonne, a déjà été prononcée cet été.

Le 23 octobre, date butoir fixée par le tribunal de commerce de Toulouse, aucune offre ferme de reprise de Fibre Excellence Saint-Gaudens n'a été déposée.

Toutefois, le groupe papetier portugais Ghost envisage "la relance de la production de pâte à papier et le développement d'activités de transformation à forte valeur ajoutée", selon la région Occitanie.

Le mandataire judiciaire a indiqué que des contrats de sécurisation professionnels (CSP) vont être proposés pendant un an aux quelque 300 salariés de la société, un dispositif de France Travail destiné à préserver la disponibilité de cette main d'oeuvre qualifiée dans l'optique d'une reprise d'activité fin 2027, selon le projet de l'entreprise portugaise Ghost.

"On savait qu'on n'allait pas échapper à la liquidation. C'est dur, mais aussi positif car il y a un projet derrière", a réagi le délégué syndical Nicolas Bruel à l'issue d'une audience devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Le tribunal considère que c'est "un projet très sérieux", abonde le mandataire judiciaire.

Dans la perspective d'une relance dans un an de l'usine de Saint-Gaudens, poumon économique d'un territoire sinistré économiquement, "la sécurisation des salariés est fondamentale", tout comme "la maintenance du site industriel", souligne une source proche du dossier.

A cet effet, une trentaine de salariés continueront d'en assurer l'entretien.

Une réunion de travail est programmée la semaine prochaine entre l'Etat, la région Occitanie et l'industriel portugais, qui prévoit d'installer une unité de production de couches et papier hygiénique sur le site de Saint-Gaudens.

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe Fibre Excellence, son actionnaire indonésien Jackson Wijaya avait jeté l'éponge au printemps, mettant en avant le manque de rentabilité de l'entreprise et refusant d'investir à nouveau.