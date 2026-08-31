Avec sa grande silhouette, ses coups de gueule et sa passion pour l'image, Jean-François Leroy, le fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image décédé lundi, a été un ardent défenseur de la liberté d'information et l'âme d'un rendez-vous professionnel crucial pour la photographie de presse.

Âgé de 69 ans, Jean-François Leroy s'est éteint lundi des suites d'un cancer en pleine 38e édition de cette rencontre mondiale qui se tient chaque année à Perpignan.

"Toute l'équipe de Visa pour l'image - Perpignan et toute la famille de Jean-François Leroy ont la tristesse de vous annoncer la mort, ce lundi 31 août au matin, du fondateur et directeur historique du festival international du photojournalisme", écrit le festival sur son compte Instagram. "Il avait accompagné et mis en valeur des photojournalistes du monde entier", ajoute-t-il sur X.

Pour la première fois en près de 40 ans, cet ancien photographe de l'agence Sipa Presse était absent de l'inauguration samedi de l'unique festival mondial consacré à la photo de presse, qui expose chaque année à Perpignan les plus grands photojournalistes.

Après s'être battu pendant plus d'un an contre la maladie, il est décédé au milieu de ses proches à son domicile parisien, selon l'équipe du festival.

L'âme" du festival

Bien que malade, il a participé "de A à Z à la préparation" de la 38e édition du festival, a précisé à l'AFP Delphine Lelu, la directrice générale de Visa pour l'image. Il avait été distingué Chevalier des arts et lettres.

"C'est l'âme de ce festival, il l'a porté à bout de bras depuis la première édition, en 1989. Il nous laisse un grand héritage. Il a toujours voulu que Perpignan soit un phare pour les photojournalistes, on va faire en sorte que le festival continue de briller", a ajouté Delphine Lelu.

A la fin des années 1980, le festival parrainé par Paris-Match et Roger Thérond est créé à l'initiative de la municipalité de Perpignan, soucieuse de fonder un évènement culturel pour prolonger la saison estivale.

Chaque année ensuite, des photojournalistes du monde entier ont défilé et été exposés lors de ces rencontres où se mêlaient patrons de presse, reporters et visiteurs.

Tremplin et consécration

"Le mantra de Visa pour l'image depuis trente-huit ans reste: la découverte de jeunes photographes, la confirmation et la mise en lumière de photographes reconnus et la redécouverte d'anciens photographes historiques", écrivait-il dans son livre à paraître en octobre "Le devoir de regarder".

Pour les jeunes photographes, Visa pouvait représenter un tremplin ou une consécration.

"Ce festival est cher à mon coeur", raconte Ed Jones, photographe à l'AFP plusieurs fois exposé pour ses reportages photos en Corée du Nord.

Les hommages pleuvaient lundi pour célébrer l'hôte de "ce lieu de rencontre de la tribu des photojournalistes", selon les mots du photographe franco-iranien Reza, interrogé par l'AFP.

"Il a eu un grand impact sur le métier de photojournalisme" et "révélé de nombreux talents internationaux. Son impact va perdurer", ajoute ce photographe, auteur d'un portrait iconique du commandant afghan Ahmed Massoud, assassiné en 2001.

"L'AFP déplore la perte de Jean-François Leroy inlassable défenseur du photojournalisme. Au fil des éditions de Visa pour l'image, Jean-François nous a laissé le souvenir d'un professionnel passionné, doté d'un instinct rare pour repérer et révéler de nouveaux talents", a réagi Claudia Rahola, directrice du service photo à l'AFP.

Témoignage de ses exigences par rapport au rôle de l'image dans l'information, Jean-François Leroy lançait, pour la 38e édition de Visa, un avertissement sur les trucages visuels engendrés par l'IA.

"Le réel contre-attaque": tel était le thème du festival cette année, avec "un mot d'ordre explicite: face aux images générées par IA, défendre le travail de terrain, sa lenteur et son coût". "Des photos truquées circulent désormais à chaque événement d'actualité et le festival revendique le rôle inverse : chaque image exposée est documentée, datée, signée".