Lancé en septembre dernier, ce label vise à mieux faire connaître les gares qui font partie du patrimoine français et à encourager leur préservation. Le 13 octobre dernier, une plaque a été dévoilée sur le monument messin par le directeur régional des gares Grand Est, Christophe Chartrain, en présence d’Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions, de François Grosdidier, maire de Metz, et de Thibaud Philipps, vice-président de la Région Grand Est en charge des mobilités. Avec le label «Gare remarquable», la gare de Metz voit une nouvelle fois son patrimoine mis en valeur, au-delà de son rôle quotidien dans les déplacements des voyageurs.

Une architecture qui marque le paysage messin

Avec son architecture caractéristique et sa tour de l’horloge culminant à 42 mètres, la gare de Metz est un élément emblématique de la ville. Classée au titre des monuments historiques depuis 1975, elle a déjà été élue à trois reprises «Plus belle gare de France». En 2026, elle a également terminé à la cinquième place du concours du «Monument préféré des Français». Cette nouvelle distinction vient donc s’ajouter aux reconnaissances déjà obtenues par l’édifice messin, dont l’histoire et l’architecture continuent d’attirer l’attention.