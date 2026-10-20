Culture
Metz (57) Metz (57)
En bref
Patrimoine

Déjà élue trois fois «Plus belle gare de France», Metz reçoit une nouvelle distinction

La gare de Metz vient d’obtenir une nouvelle distinction pour son patrimoine. Elle fait partie des 50 premières gares à recevoir le label « Gare remarquable », créé par SNCF Gares & Connexions.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Mikhail Markovskiy / Adobe Stock.

© Mikhail Markovskiy / Adobe Stock.

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 20 octobre 2026 - Mis à jour le 20 octobre 2026

Lancé en septembre dernier, ce label vise à mieux faire connaître les gares qui font partie du patrimoine français et à encourager leur préservation. Le 13 octobre dernier, une plaque a été dévoilée sur le monument messin par le directeur régional des gares Grand Est, Christophe Chartrain, en présence d’Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions, de François Grosdidier, maire de Metz, et de Thibaud Philipps, vice-président de la Région Grand Est en charge des mobilités. Avec le label «Gare remarquable», la gare de Metz voit une nouvelle fois son patrimoine mis en valeur, au-delà de son rôle quotidien dans les déplacements des voyageurs. 

Une architecture qui marque le paysage messin

Avec son architecture caractéristique et sa tour de l’horloge culminant à 42 mètres, la gare de Metz est un élément emblématique de la ville. Classée au titre des monuments historiques depuis 1975, elle a déjà été élue à trois reprises «Plus belle gare de France». En 2026, elle a également terminé à la cinquième place du concours du «Monument préféré des Français». Cette nouvelle distinction vient donc s’ajouter aux reconnaissances déjà obtenues par l’édifice messin, dont l’histoire et l’architecture continuent d’attirer l’attention.