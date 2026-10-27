Le genre "Monsieur" ou "Madame" est-il vraiment nécessaire pour déposer plainte, créer une association ou déclarer sa TVA en ligne ? Quatre associations et une personne non binaire saisissent le Conseil d'État pour supprimer ces cases "discriminantes", indique mardi leur avocat. "Quelle est l'utilité pour l'État français de connaître notre genre pour ces démarches en ligne? A priori, aucune", expose Étienne Deshoulières, avocat des requérants. La triple saisine du Conseil d'État vise trois services publics en ligne pour un excès de pouvoir, dénoncé par les associations Stop Homophobie, Bi'Cause, Mousse, Tous.Tes et une personne non binaire.

Jurisprudence à la SNCF

Les intéressés mentionnent que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné en 2025 une règle essentielle du RGPD : une organisation ne peut pas exiger une donnée personnelle simplement parce qu'elle est habituelle, elle doit être nécessaire au service rendu. Le Conseil d'État en avait tiré les conséquences le 31 juillet 2025 : la SNCF ne pouvait pas imposer cette civilité pour acheter un billet sur son application dédiée. Pour les personnes non binaires, "une case obligatoire peut signifier se renier ou renoncer à une démarche" et peut entraîner pour des personnes transgenres "des discordances entre documents, exposer leur parcours personnel et favoriser des situations humiliantes, notamment lors d'un contrôle ou d'une plainte", avance encore l'avocat. L'enjeu "n'est pas d'ajouter partout une troisième case, mais de ne plus poser la question du genre lorsqu'elle est inutile ou inexacte", a conclu M. Deshoulières.