Travailler au Luxembourg, c’est bien, parler la langue, c’est mieux ! À partir du 19 septembre et jusqu’au 10 juillet 2027, des cours de luxembourgeois pour adultes seront proposés dans les locaux de la pépinière d’entreprises de Mexy.

L’action est portée par la Communauté d’agglomération Grand Longwy en partenariat avec le ministère luxembourgeois de l’Éducation nationale, le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et l’association EuRegio SaarLorLux+.

Ces cours (180 euros/an ; tarif réduit 10 euros/an pour les demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif) seront dispensés par un professeur diplômé mis à disposition par le ministère luxembourgeois de l’Éducation nationale.

Plus d’infos via le mail : evelyne.nicolas@grandlongwy.fr