La première édition nationale avait mobilisé plus de 650 entreprises et 17 000 visiteurs en 2025. Les Journées du Patrimoine Économique reviennent en 2026, les 2, 3 et 4 octobre, avec l'ambition de rapprocher davantage les entreprises et les citoyens. Que se passe-t-il derrière les murs si l'on pousse les portes des entreprises ? C'est tout l'intérêt que veut susciter le Medef national, initiateur des JPE. Sur les territoires, elles sont déployées par les Medef locaux. À travers des visites, des démonstrations et des temps d'échanges sont proposés par les entreprises participantes, le public peut ainsi découvrir des métiers, des savoir-faire, des innovations et des parcours professionnels.

Susciter des vocations

Dans la Somme, le Medef 80 s'associe à cette nouvelle édition pour mettre en lumière ses entreprises et ceux qui les font vivre au quotidien. «Cette initiative est une occasion de faire connaître la diversité et la richesse du patrimoine économique samarien, confirme le syndicat patronal. En ouvrant leurs portes, les entreprises peuvent également présenter leurs métiers et leurs équipes, faire découvrir leurs opportunités professionnelles et susciter de nouvelles vocations, notamment auprès des jeunes».

CIT Dessaint et Synapse Global Trade

Sur le département, deux entreprises samariennes invitent le grand public à venir découvrir l'envers du décor, rencontrer les professionnels et explorer la diversité des métiers. Il s'agit en l'occurrence de CIT Dessaint et Synapse Global Trade. Située dans les ateliers historiques de la rue Maberly à Amiens, CIT Dessaint conçoit, depuis 1992, des tenues de sport personnalisées, 100% made in France, adaptées à chaque discipline et à l’image de son organisation : hockey-sur-glace, roller-hockey, basket-ball, tennis, football, handball… Synapse Global Trade, basée à Boves au sud-est d'Amiens, accompagne les PME, distributeurs et acheteurs professionnels dans la sécurisation de leurs achats internationaux. De la sélection des fournisseurs à la livraison finale, l'entreprise pilote chaque étape pour réduire les risques, maîtriser les coûts et fiabiliser l'exécution. Les visites sont ouvertes à tous selon les modalités définies par les entreprises participantes sur le site www.patrimoineeco.fr