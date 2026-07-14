Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson ou encore Toul ! À l’instar de ses gares de Meurthe-et-Moselle, 55 gares de la région viennent d’être intégrées dans un dispositif de lutte contre le harcèlement des femmes dans les gares et les transports.

Les femmes représentent deux victimes sur trois dans les transports collectifs en France (source : ministère de l’Intérieur).

«Prévenir, lutter et accompagner est notre responsabilité et doit être une priorité au quotidien», assurent la Préfecture du Grand Est, la Région Grand Est et la SNCF à l’initiative de l’impulsion de ce dispositif.

Depuis cette semaine, une campagne d’affichage est déployée dans les 55 gares du Grand Est concernées.

Nouvelle campagne à l’automne

«À travers des messages de prévention, elle rappelle que chacun peut agir face au harcèlement et met en avant les dispositifs d’alerte à disposition des voyageurs».

En première ligne : le n° d’alerte 31 17. «Il permet de signaler tout acte de délinquance ou situation qui présente un risque pour le voyageur. L’alerte est reçue en quelques secondes par les opérateurs d’un centre opérationnel au sein de la Direction de la Zone Sûreté Est qui fonctionne 7J/7 et 24h/24. Il est également accessible par SMS au 31 177».

Le plan Angela qui permet à toute personne se sentant en danger de demander discrètement de l’aide en prononçant un mot code auprès d’un commerce ou d’un agent partenaire, déjà déployé en gare de Troyes, sera étendu à d’autres gares du territoire d’ici la fin de l’année.

Cette mobilisation estivale va se poursuivre à l’automne avec le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.