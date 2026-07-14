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Des gares de Meurthe-et-Moselle se mobilisent pour lutter contre le harcèlement des femmes

Lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans les transports dans les gares de Meurthe-et-Moselle et de la région. Sur l’impulsion de l’État, de la Région Grand Est et de la SNCF une cinquantaine de gares régionales viennent d’être intégrées dans un dispositif de lutte contre le harcèlement des femmes dans les gares et transports. Une campagne d’affichage vient d’être lancée. 

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© DR. Plusieurs gares de Meurthe-et-Moselle viennent d’intégrer un dispositif de lutte contre le harcèlement des femmes dans les transports.

© DR. Plusieurs gares de Meurthe-et-Moselle viennent d’intégrer un dispositif de lutte contre le harcèlement des femmes dans les transports.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 14 juillet 2026 - Mis à jour le 14 juillet 2026

Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson ou encore Toul ! À l’instar de ses gares de Meurthe-et-Moselle, 55 gares de la région viennent d’être intégrées dans un dispositif de lutte contre le harcèlement des femmes dans les gares et les transports.

Les femmes représentent deux victimes sur trois dans les transports collectifs en France (source : ministère de l’Intérieur).

«Prévenir, lutter et accompagner est notre responsabilité et doit être une priorité au quotidien», assurent la Préfecture du Grand Est, la Région Grand Est et la SNCF à l’initiative de l’impulsion de ce dispositif.

Depuis cette semaine, une campagne d’affichage est déployée dans les 55 gares du Grand Est concernées.

Nouvelle campagne à l’automne

«À travers des messages de prévention, elle rappelle que chacun peut agir face au harcèlement et met en avant les dispositifs d’alerte à disposition des voyageurs».

En première ligne : le n° d’alerte 31 17. «Il permet de signaler tout acte de délinquance ou situation qui présente un risque pour le voyageur. L’alerte est reçue en quelques secondes par les opérateurs d’un centre opérationnel au sein de la Direction de la Zone Sûreté Est qui fonctionne 7J/7 et 24h/24. Il est également accessible par SMS au 31 177».

Le plan Angela qui permet à toute personne se sentant en danger de demander discrètement de l’aide en prononçant un mot code auprès d’un commerce ou d’un agent partenaire, déjà déployé en gare de Troyes, sera étendu à d’autres gares du territoire d’ici la fin de l’année.

Cette mobilisation estivale va se poursuivre à l’automne avec le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.