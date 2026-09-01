Un modèle pour les prêtres, un autre pour les diacres: quatre entreprises de la Loire se sont alliées pour fabriquer et livrer 5.000 étoles liturgiques en jacquard qui serviront lors des messes du pape Léon XIV en France.

"Nous avons répondu à une demande de la Conférence des évêques de France pour fabriquer dans des délais courts ces 5.000 étoles, de couleur écru ornées aux extrémités d'une croix bleue tissée en relief", explique à l'AFP Antoine Saint-Pierre, qui préside Les Tissages de Charlieu (LTC).

Ces étoffes, présentées mardi à la presse, seront portées par les membres du clergé qui entoureront le souverain pontife lors des trois messes prévues entre le 25 et le 28 septembre à Paris, Lourdes et Metz.

Le coût de l'opération est "pris en charge par les entreprises" de la région de Roanne qui accueille des tisserands depuis le Moyen-Age, "mais aussi par des bénévoles qui donnent de leur temps", précise Antoine Saint-Pierre, dont la société créée en 1902 compte une centaine de salariés.

"Cette mobilisation collective est une occasion de montrer notre savoir-faire dans la technique du tissage Jacquard tridimensionnel, sans impression", ajoute le directeur général.

"Nous allons tenir les délais qui consistent à terminer cette semaine la fabrication des 5.000 pièces", promet pour sa part Véronique Mouiller, directrice de l'entreprise d'insertion Le Tri d’Emma, basée à Villerest, dont les employés de l'atelier ont "travaillé tout le mois d’août aux opérations de découpe et de confection à partir des rouleaux de tissu Jacquard en provenance des Tissages de Charlieu".

Avant l'expédition, prise en charge par les Transports Cognard de Riorges, des 5.000 étoles conditionnées par lots de 50 dans des boites offertes par Les Cartonnages du Roannais, situés au Coteau, une délicate opération de repassage est réalisée à domicile par une cinquantaine de paroissiens locaux.

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