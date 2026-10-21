Plusieurs salariés de l'entreprise ID Logistics ont dénoncé, en mai dernier, leurs conditions de travail. À l'appel de la CGT, ils s'étaient mis en grève sur le site de Saint-Sauveur, au nord d'Amiens. Après une dizaine de jours de grève, un accord de sortie de conflit avait été trouvé avec la direction. «Pourtant, depuis six mois, les mesures se démultiplient contre ceux qui ont mené la grève. Convocations à entretien préalable à un licenciement, changement arbitraires de postes, non respect des préconisations de la médecine du travail», commence à détailler le secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Somme, Kévin Crépin.

Pour Vanessa Sueur, élue CGT au CSE d'ID Logistics : «C'est la chasse aux sorcières. On nous dénigre, on essaie de nous évincer. On s'en prend systématiquement aux élus CGT et six mois après le mouvement social de grève rien n'a évolué. Le protocole d'accord de fin de grève n'est pas respecté comme par exemple le versement de suppléments d'intéressement de 250 euros bruts sans condition particulière». Selon elle, les salariés qui sont bien vus par l'entreprise ont de bons postes, ils n'ont pas beaucoup de charges à porter et les salariés syndiqués comme eux, se retrouvent avec les postes les plus pénibles : «C'est-à-dire avec port de charge lourde de plus de quatre kilos, voire plus. On doit prendre des colis, les mettre en palette, tout ça c'est très physique. Sur la même journée, on peut faire différents postes».

«Il y a autant de licenciements que d'embauches»

Fabien Waquet est agent logistique polyvalent lui aussi et souligne que plusieurs embauches étaient prévues. «On avait convenu avec la société, à l'issue de la grève, d'une quarantaine d'embauches d'ici septembre. Il y en a eu certaines, mais par contre, il y a autant de licenciements que d'embauches. De plus, il y a eu aussi une sélection qui a été faite pour constituer une équipe de nuit. On considère ça comme une promotion quand on fait partie de l'équipe de nuit et il y a plein de camarades grévistes auxquels on a refusé cette promotion parce qu'ils avaient été grévistes aux côtés de la CGT».

ID Logistics est une plateforme logistique de 84 000 m2 ouverte en 2024, issue de l'entreprise de logistique et transport internationale, experte depuis plus de 20 ans de la supply chain. «Il faut savoir que dans le secteur de l'entreposage, de la logistique, ID Logistics est connu comme le low cost de la profession. Ce n'est plus une nouveauté. C'est pour ça que son chiffre d'affaires est en constante évolution, tient à ajouter Khalid Ezzarhouni, secrétaire fédéral à la CGT Transports. Le site samarien fait trois millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Si les salariés ne revendiquent pas c'est comme ça qu'ils gagnent des parts de marché, en ayant un statut social au plus bas de la convention collective». Ces salariés n'excluent pas un nouveau mouvement de grève avant les fêtes de fin d'année.