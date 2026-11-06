Deux septuagénaires meurent emportés dans leur voiture en Corse-du-Sud

Deux septuagénaires sont morts noyés dans la nuit de jeudi à vendredi dans leur voiture emportée par une crue en Corse-du-Sud, placée en vigilance orange en raison d'un épisode méditerranéen qui a balayé le sud de la France.

Leur fille, âgée de 50 ans, qui était au volant, a pu être sauvée par les secours, a indiqué la préfecture. Elle a été évacuée par hélicoptère vers la clinique de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).

Tous trois circulaient en voiture, vers 01H00 du matin, sur la route reliant Bonifacio à Porto-Vecchio.

"C'était l'anniversaire de la maman qui est décédée", a expliqué à l'AFP Ghjacumu Robin, directeur de cabinet du maire de Porto-Vecchio. Les deux septuagénaires, habitants de Porto-Vecchio, étaient allés à l'aéroport de Figari "chercher leur fille qui venait les voir".

Sur la route du retour, "ils se sont retrouvés bloqués par les intempéries", la route entre Porto-Vecchio et Figari ayant été coupée, et "ont fait le détour par Bonifacio. Ils ont été emportés à la sortie de Bonifacio avant d'arriver sur la commune", a-t-il ajouté.

Alors que la fille du couple a pu être extraite du véhicule, ses parents sont restés coincés dans la voiture, emportée par les flots.

Déplorant "un terrible drame", le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué sur X que le pompier qui avait réussi à secourir la fille des deux victimes avait lui aussi été hospitalisé "en raison d'une hypothermie". Il a salué "le courage des sapeurs-pompiers dans des conditions particulièrement difficiles".

Depuis mercredi après-midi, un épisode méditerranéen balayant le sud de la France a provoqué des évacuations dans le sud de la Corse et des inondations dans la région de Montpellier.

Le gros des intempéries semblait passé vendredi à la mi-journée, la partie la plus active de la perturbation se décalant vers l'Italie, selon Météo-France qui a toutefois prolongé sa vigilance orange "pluie-inondations" sur la Corse-du-Sud jusqu'à 16H00 "en raison de la situation délicate sur le terrain (crues et inondations)".

Extrême vigilance

Les secours ont indiqué avoir mené dans la nuit 43 interventions et mis en sécurité 32 personnes dans le sud de la Corse.

Les pluies intenses qui se sont abattues sur la région de Porto-Vecchio avaient déjà entraîné, dans la nuit de mercredi à jeudi, la mise en sécurité de plusieurs dizaines de personnes dont une "sauvée par les sapeurs-pompiers qui l'ont sortie de son véhicule emporté par les eaux", avaient précisé les pompiers.

Depuis le début de l'épisode pluvieux, "environ 250 personnes ont été accueillies dans le gymnase de la commune. Elles vont pouvoir progressivement retrouver leur domicile au fur et à mesure de la décrue", a précisé M. Robin.

"Malgré la baisse des pluies depuis 03H00 du matin, il est demandé une extrême vigilance à Porto-Vecchio, voire une limitation des déplacements puisqu'on a, en dehors des gros axes majeurs que sont Bastia, Porto-Vecchio et Porto-Vecchio-Ajaccio, l'ensemble du réseau routier qui est impraticable", a-t-il souligné.

Jeudi soir, la préfecture avait mis en garde contre un épisode orageux "dangereux" et demandé à la population de "rester chez elle", de se mettre à l’abri sur place et de ne "jamais s’engager sur une route inondée".

Sur l'est de la Corse, Météo-France a ainsi relevé depuis mercredi après-midi 150 à 250 mm de précipitations sur un axe entre Figari et le sud-est de Corte, ponctuellement jusqu'à 300 à 350 mm sur le relief.

Dans le Gard et l'Hérault, la vigilance orange a été levée jeudi à minuit, mais de nombreuses routes restent inondées et impraticables vendredi.

Sur la commune de Sommières (Gard), les établissements scolaires devront rester fermés vendredi, a annoncé la préfecture.

Jeudi, les pompiers du Gard étaient intervenus pour secourir les quatre occupants de deux véhicules bloqués sur une voie inondée par 40 cm d'eau, pourtant signalée barrée à la circulation.

Un précédent épisode méditerranéen avait fait quatre morts et un disparu fin octobre dans les Bouches-du-Rhône, en Corse et dans le Var.

Ces violentes intempéries se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.