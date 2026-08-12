Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte mercredi après la découverte de trois corps dans une maison d'un village des Deux-Sèvres, ravagée par un incendie d'origine indéterminée parti la veille dans un champ voisin, en pleine canicule, a annoncé le parquet.

Les pompiers reçoivent une alerte mardi à 16H02 pour "un départ de feu de prairie sur la commune de Lhoumois", et quand les premiers secours arrivent à 16H16, l'incendie a déjà gagné un hangar à fourrage et une maison d'habitation, indique dans un communiqué la substitut de la procureure de la République à Niort, Nina Blanchon.

Les "trois corps entièrement calcinés" découverts en fin de soirée n'étaient pas identifiables, précise la même source, soulignant qu'au "vu des premiers témoignages recueillis", il s'agit d'un "couple âgé d'une quarantaine d'années et de leur fils majeur".

Ils étaient installés "depuis à peine trois ans" à Lhoumois, commune de 150 habitants à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Poitiers, a déclaré le maire Jean Pillot à BFMTV.

Selon lui, ils n'ont "probablement pas vu arriver l'incendie" car "vu la chaleur, ils avaient peut-être fermé les volets", alors que le département des Deux-Sèvres était déjà placé en vigilance orange pour la canicule et en risque élevé pour les feux de forêt.

Le parquet a saisi la brigade de recherche de Parthenay "de l'enquête en flagrance du chef d'homicide involontaire", selon le communiqué.

Un important cordon de sécurité déployé dès mardi soir était toujours en place mercredi midi, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les corps ont été transférés à l'institut médico-légal de Poitiers, où l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) de Pontoise "procède actuellement aux opérations d'identification en lien avec les autopsie programmées jeudi", indique le parquet.

L'incendie, qui a ravagé une vingtaine d'hectares selon la gendarmerie, a nécessité la mobilisation de 55 pompiers.