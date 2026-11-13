Tous les troisièmes week-ends de novembre, la ville de Dieppe célèbre les métiers de la pêche et les produits de la mer. La Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques investira les quais de la ville les 14 et 15 novembre. Deux jours durant lesquels habitants et visiteurs pourront découvrir les produits de la pêche locale et les traditions dieppoises.

Harengs grillés, marinés ou frais, coquilles Saint-Jacques en brochettes : les dégustations seront au cœur de ce rendez-vous, avec les traditionnels grills installés devant les restaurants et brasseries. Des stands de produits de la mer, des commerçants, des associations et des forains animeront également les quais Henri-IV, du Carénage et Duquesne.

La pêche, un rôle historique dans l'économie locale

Au-delà de la dimension gastronomique, la manifestation proposera un programme d'animations musicales, de déambulations, de visites guidées et de concours d'épluchage de coquilles Saint-Jacques. Un feu d'artifice est également prévu samedi soir, après un spectacle déambulatoire.

Cette fête populaire rappelle le rôle historique de la pêche dans l'économie dieppoise. Au Moyen Âge, le hareng constituait une ressource essentielle pour les habitants et alimentait notamment les marchés de Rouen et de Paris. La coquille Saint-Jacques, surnommée « l'or blanc » des marins dieppois, reste aujourd'hui un produit emblématique de la filière locale.

Pour faciliter l'accès au centre-ville, une navette gratuite circulera toutes les 30 minutes entre le parking de l'hippodrome et le pont Ango, via l'arrêt Normandie-Sussex.

Le programme complet est à retrouver sur le site de Dieppe Tourisme.