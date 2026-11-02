À Dieppe, un job dating organisé le 3 novembre

Cette rencontre s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, de formation ou de nouvelles perspectives professionnelles. L’événement doit faciliter les échanges directs entre candidats et recruteurs, dans un contexte où l’accès aux offres d’emploi et l’adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises constituent des enjeux pour le marché du travail local.

Des rencontres directes entre candidats et employeurs

Durant cette journée, les participants pourront présenter leur parcours, déposer leur CV et s’informer sur les postes proposés. Le format du job dating vise à simplifier la première prise de contact avec les employeurs et à favoriser l’identification de profils correspondant aux besoins de recrutement.

Les candidats pourront également se renseigner sur les possibilités de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

Répondre aux besoins des entreprises dieppoises

Pour les entreprises du bassin dieppois, ce type de rendez-vous peut constituer une occasion de rencontrer rapidement des candidats et de présenter leurs besoins en compétences. Les recrutements réalisés peuvent contribuer à répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs et à soutenir l’activité économique locale.

L’événement s’inscrit dans une démarche de rapprochement entre les candidats et les entreprises du territoire, en facilitant l’accès à l’information et les premiers échanges professionnels.