Parmi les projets notables, le groupe scolaire Joséphine Baker subit une rénovation complète jusqu'en 2027, incluant la suppression de bâtiments préfabriqués, la rénovation des batiments historiques, et l'amélioration du confort thermique à travers des protections solaires et une végétalisation des espaces extérieurs.

L'école élémentaire Petit-Bernard bénéficie également d'une refonte de sa cour, visant à offrir un environnement plus naturel avec de nouveaux espaces de jeux et un potager. Ce projet a été conçu en collaboration avec les élèves et le personnel éducatif. De plus, le groupe scolaire Jean-Baptiste-Lallemand à Fontaine-d'Ouche est en pleine rénovation énergétique, avec des travaux qui promettent une réduction de 60 % de la consommation d'énergie tout en augmentant le confort des élèves et du personnel.

Ces initiatives font partie du programme Ambition éducative 2030, qui prévoit un investissement total de 75 millions d'euros pour moderniser durablement les écoles dijonnaises et répondre aux besoins des générations futures.