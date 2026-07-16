L'Alliance européenne FORTHEM a obtenu un nouveau financement Erasmus+ pour la période du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2028. Membre fondateur de cette alliance, l'Université Bourgogne Europe, basée à Dijon, conservera un rôle stratégique dans la mise en œuvre de cette nouvelle phase. Ce soutien européen, d'un montant de près de 7,2 millions d'euros, permettra de poursuivre le développement d'un campus conjoint transnational durable et de renforcer la coopération entre les universités partenaires.

Baptisé FORTHEM NEXUS, ce projet a pour ambition d'intégrer davantage la dimension européenne dans le parcours des étudiants, des doctorants, des chercheurs et du personnel universitaires. L'objectif est notamment de développer les mobilités, les formations partagées, les projets de recherche collaboratifs ainsi que les actions menées avec les acteurs socio-économiques.

La coordination générale sera désormais assurée par l'Université de Jyväskylä, en Finlande, qui prend ainsi le relais de l’UBE, après avoir assuré cette mission entre 2022 et 2026.

Deux volets stratégiques

L'UBE co-coordonnera deux volets stratégiques du projet : la soutenabilité de l'Alliance afin d'ancrer durablement ses actions dans les universités partenaires, ainsi que la FORTHEM Academy for Early-Stage Researchers, destinée à accompagner les doctorants et les jeunes chercheurs grâce à des formations, des réseaux et des opportunités de coopération à l'échelle européenne.

L'UBE pilotera également un nouveau mécanisme de financement interne visant à favoriser l'émergence de projets collaboratifs entre les établissements membres. Cette implication confirme son rôle moteur dans le développement de FORTHEM, une alliance qui rassemble déjà plus de 15 000 étudiants issus de neuf universités européennes.



