La Voie des Talents revient les 18 et 19 novembre 2026 à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. La 5e édition de l’évènement abordera l’orientation autrement en proposant aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de découvrir concrètement les métiers de l’agriculture et de la viticulture, ainsi que les métiers de bouche. Cette initiative est portée par Creativ’21, le Campus des Métiers et des Qualifications TER’Alim BFC et l’Institut Agro Dijon.





Répondre aux difficultés de recrutement

À l’origine de cette initiative, un constat partagé par les organisateurs : les métiers de bouche et de l’industrie agroalimentaire peinent à attirer les candidats. Les publics scolaires et les demandeurs d’emploi se tournent encore peu vers ces filières, alors qu’elles offrent des possibilités d’emploi sur le territoire.

Les difficultés de recrutement concernent notamment les métiers de la production dans l’agroalimentaire, du service et de la relation client. Pour faire connaître ces professions, l’événement privilégie une approche fondée sur la pratique plutôt que sur la présentation classique des métiers.





Trois parcours pour découvrir les professions

Lors de cette rencontre, les participants pourront choisir entre trois itinéraires : « De la vigne à la bouteille », consacré aux métiers du vin, « Du terroir à l’assiette », réservé aux métiers de bouche, et « Du champ à la récolte », dédié à l’agriculture et à l’agroalimentaire. D’une durée de deux heures, chaque parcours permet aux visiteurs de découvrir trois métiers en petits groupes, à raison de 20 minutes par profession.

Par ailleurs, les jeunes pourront prolonger leur démarche dans l’espace post-salon, où ils pourront notamment rechercher des stages, participer à des enquêtes métiers, visiter des entreprises ou bénéficier d'un accompagnement à la création d'entreprise.

Au-delà de la découverte, La Voie des Talents entend aider les jeunes et les demandeurs d'emploi à identifier leurs aptitudes et à les rapprocher des compétences recherchées par les professionnels.







