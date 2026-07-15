



Le Village des Recruteurs s'installera le 24 septembre au Parc des Expositions de Dijon pour une nouvelle édition consacrée à l'emploi, à la formation et à la reconversion professionnelle. Ouvert à tous, l'événement permettra aux visiteurs d'échanger directement avec des recruteurs et des organismes spécialisés afin d'explorer de nouvelles opportunités.





Une journée dédiée à l'emploi





L’évènement rassemblera des entreprises recrutant en CDI, CDD, intérim, alternance, stage ou encore en freelance. Les agences d'emploi, cabinets de recrutement, organismes de formation ainsi que les acteurs du Pôle Défense participeront également à cette rencontre. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront échanger directement avec des recruteurs issus de différents secteurs d'activité, consulter des offres d'emploi et de formation et développer leur réseau professionnel.





Les partenaires de l'emploi proposeront un accompagnement afin d'aider les visiteurs dans leurs démarches. Les candidats et les recruteurs auront la possibilité de poursuivre leurs échanges en ligne dans les jours suivant l'événement. La 9ᵉ édition devrait accueillir quelque 2 500 candidats.

La participation est gratuite et l'inscription s'effectue via la plateforme du Village des Recruteurs.



