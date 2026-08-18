La Banque de France en Bourgogne-Franche-Comté et l’ANLCI ont officialisé une alliance à Dijon à la fin du mois de juillet dernier. Ce partenariat vise à renforcer l’autonomie citoyenne en s'attaquant simultanément aux difficultés de lecture, d'écriture, de calcul et de maîtrise des outils numériques. Pour les deux institutions, l’acquisition de ces compétences fondamentales représente un levier majeur d’inclusion professionnelle et d'accès aux droits. Face à la hausse locale des dossiers de surendettement, les actions communes cibleront l’éducation budgétaire pour protéger les ménages les plus exposés aux risques d’exclusion financière.

Une expérimentation pilote dans le Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort servira de laboratoire régional dès le mois de septembre avec le lancement d’une coopérative des solutions soutenue par les fonds européens. Ce département a été choisi car il cumule de forts taux d’illettrisme et de vulnérabilité financière. L'initiative s'appuiera sur les travailleurs sociaux pour repérer les publics en difficulté et leur proposer des outils pédagogiques adaptés aux réalités du terrain. L’objectif consiste à croiser l’accompagnement social et l'apprentissage des calculs de base.

Cette phase de test permettra de mesurer l'impact direct du manque de repères mathématiques sur la gestion des budgets familiaux. Si l'expérience belfortaine s'avère concluante, ce dispositif innovant sera déployé à l'échelle de toute la région Bourgogne-Franche-Comté, avant d'envisager une généralisation au niveau national.







