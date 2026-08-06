Au deuxième trimestre, l'activité a suivi la même tendance, avec un chiffre d'affaires de 54,5 millions d'euros, également en baisse de 3,6%. Le groupe évolue dans un contexte où le marché français du travail temporaire reste fragile, même si les derniers mois laissent entrevoir un début de stabilisation. En France, le chiffre d'affaires atteint 54,3 millions d'euros, en repli de 7,7% par rapport au premier semestre 2025.

À l'international, la situation s’avère plus porteuse. Les activités hors de France poursuivent leur progression avec un chiffre d'affaires de 44,9 millions d'euros, en hausse de 2%. Elles représentent désormais 45,2% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, contre 42,8% l'an dernier, confirmant le poids croissant des marchés étrangers dans son activité.

Des signaux encourageants pour les prochains mois

Malgré un environnement économique qui reste marqué par l'attentisme des entreprises, DLSI observe des premiers signes d'amélioration sur certains segments du travail temporaire. Le groupe entend poursuivre sa stratégie en renforçant la compétitivité de son offre, en développant ses expertises métiers et en améliorant sa performance opérationnelle, tout en misant sur une reprise de l'activité lorsque les conditions économiques seront plus favorables.