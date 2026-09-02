Le domaine de Chaalis lance la première édition de ses Médiévales, les 5 et 6 septembre, dans le cadre exceptionnel de l’abbaye royale. Les équipes de Chaalis, accompagnées de l’association pour l’histoire vivante - organisatrice notamment du salon Fous d’histoire à Compiègne – vont raconter l'histoire de Cent ans.

Une histoire dont Chaalis est liée : à l’été 1429, sur les terres de Chaalis, la bataille de Fourcheret voit les troupes françaises, galvanisées par l’élan de Jeanne d’Arc, repousser les forces anglo-bourguignonnes qui menacent la région. Dans la foulée de la libération d’Orléans et du sacre de Charles VII, ces affrontements symbolisent la reconquête du royaume et l’espoir renaissant d’une France unie. Autour de Senlis, comme ailleurs, souffle alors l’esprit de Jeanne : courage, foi et résistance face à l’envahisseur.

Lors de cette première édition des Médiéviales, chevaliers, artisans, musiciens et passionnés d’histoire feront revivre cette histoire à travers de nombreuses animations.