Saint-Quentin : MegaDream déploie sa stratégie dans le Nord-Est

Fondé en 2010, le parc Kidoom de Saint-Quentin s'était initialement positionné sur le segment des aires de jeux infantiles. Après 16 ans d'activité, la direction opère un pivot de son modèle économique, dicté par l'évolution des comportements de sa clientèle et une concurrence sectorielle galopante. «Les observations sur site ont révélé une assiduité croissante des adultes, qu'il s'agisse de parents, de groupes d'amis ou d'entreprises en quête de team building», analyse Nicolas Foucher, le gérant.

Pour capter ce flux de valeur, Kidoom change de nom et devient «MegaDream» et abandonne le positionnement exclusif de parc pour enfants au profit du «social gaming». Nicolas Foucher explique que «ce lieu n'était plus seulement un parc pour enfants. Il était devenu un espace où les générations se retrouvent pour vivre des moments ensemble. Alors nous avons décidé d'aller plus loin».

Un déploiement régional en trois étapes

Le plan de développement repose sur un maillage territorial à l'échelle régionale, orchestré autour de trois parcs dotés d'offres distinctes et d'espaces de restauration intégrés. Si le site de Châlons-en-Champagne est déjà opérationnel, les efforts se concentrent sur la refonte globale de l'actif historique de l'Aisne. La réouverture est prévue en juillet.

Le site intégrera une dizaine d'activités, combinant des concepts comme Prison Island, un bowling, des fléchettes connectées, des salles de karaoké et le concept MegaQuiz, tout en maintenant des offres physiques type Activ'Jump et Accro Spider. L'expansion s'achèvera en septembre 2026 avec l'inauguration d'un troisième établissement à Reims, axé sur le divertissement numérique avec le BattleKart et un mini-golf interactif.

Cibler l’événementiel corporatif

Derrière cette diversification se dessine une volonté de lisser l'activité hebdomadaire, traditionnellement concentrée sur les week-ends et les vacances scolaires pour le secteur de l'enfance. En intégrant des services adaptés aux séminaires, afterworks et événements d’entreprise, MegaDream entend maximiser le taux d'occupation de ses infrastructures en semaine.