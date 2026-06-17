Du G7 à Versailles, la relation en (plaqué) or de Macron et Trump

Jusqu'ici tout va bien. Emmanuel Macron, en quête du juste dosage entre égards et fermeté avec Donald Trump, va retenir son souffle jusqu'à leur dîner de ce mercredi à Versailles après un G7 où le président américain s'est pour l'instant montré plutôt accommodant. Les subtilités du protocole et le langage corporel des acteurs de ces mises en scène internationales peuvent parfois laisser la place aux interprétations.

C'est ainsi que lundi, lorsque le chef de l'Etat français n'est pas sorti sur le tapis rouge de l'hôtel Royal d'Evian pour accueillir le milliardaire républicain contrairement au programme, l'impression d'un froid a plané entre les deux hommes, qui se jaugent depuis près de 10 ans. Une poignée de mains moins ferme que d'habitude, et un Donald Trump visiblement fatigué après avoir fêté la veille au soir son 80e anniversaire lors d'un megashow de MMA à la Maison Blanche, ont pu renforcer ce sentiment. Alors qu'il avait menacé, juste avant son arrivée, d'assommer le vin français de droits de douane de 100% si la France ne retire pas une taxe sur les géants de la tech, il n'a pas remis la question sur le tapis devant les journalistes aux côtés d'Emmanuel Macron.

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Gonflé à bloc par son accord conclu la veille avec l'Iran, le milliardaire républicain a aussi eu une attitude nuancée sur la proposition franco-britannique de mission pour sécuriser la réouverture du détroit d'Ormuz. S'il l'a d'abord minimisée en lançant, devant son hôte, ne pas avoir "besoin de beaucoup d'aide", il a aussi ajouté qu'avoir "un bateau ou deux" des pays volontaires n'était pas "une mauvaise idée". Et selon une source diplomatique, il a manifesté pendant le sommet un intérêt pour les capacités de déminage offertes par cette coalition.

Surtout, les Européens semblent satisfaits sur l'Ukraine. Leur objectif était de ramener Donald Trump, accaparé par le Moyen-Orient, à de meilleures dispositions à l'égard de Volodymyr Zelensky, qu'ils ont tenté de lui dépeindre en "winner" alors qu'il le percevait jusqu'à récemment en "loser". L'Américain a rejoint les présidents français et ukrainien mardi au terme de leur tête-à-tête, puis les trois hommes sont arrivés ensemble à une réunion du G7 sur l'Ukraine. Emmanuel Macron a semblé jouer son rôle privilégié d'entremetteur du duo souvent houleux Trump-Zelensky. Résultat, le locataire de la Maison Blanche s'est dit prêt à rétablir des sanctions sur le pétrole russe.

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