Édouard Philippe a expliqué vouloir créer "un nouveau parti" ou "une confédération de partis", avec des "candidats uniques dans chaque circonscription" pour les élections législatives qui devraient suivre la présidentielle, dimanche lors de l'évènement de rentrée de Gérald Darmanin à Tourcoing (Nord).

"Il ne s'agit pas de refaire l'UMP. Il s'agit de construire le contrat de gouvernement, ou le nouveau parti, ou la nouvelle confédération de partis, qui permettra à tous ceux qui veulent unir leurs forces au service du pays, de gouverner ensemble", a déclaré le président d'Horizons.

"Cela impliquera de désigner des candidats uniques dans chaque circonscription", qui s'engageront "sur un contrat de majorité" et "sous une bannière commune", afin de créer une "majorité politique" à l'Assemblée après l'élection présidentielle, a ajouté M. Philippe.

Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, Édouard Philippe a de nouveau expliqué vouloir opérer une "recomposition politique" et "rassembler la droite et le centre".

"Nous devons construire le rassemblement de ceux qui partagent les valeurs auxquelles nous sommes fondamentalement attachés : le respect de l'État de droit et du modèle démocratique", "l'attachement à la construction européenne", "le choix d'une économie de marché", "l'école du mérite et de l'excellence républicaine", "la conscience claire de l'urgence climatique", "le souci de préserver la dignité de chacun" et la défense des "intérêts" et de la "sécurité" de la France, a-t-il énuméré.

"Tous ceux qui se retrouvent dans ces idées simples, tous ceux-là doivent se rassembler pour que nous ne basculions ni dans la soi-disant +nouvelle France+ de LFI, ni dans l'identitarisme nationaliste et gauchisant de Mme Le Pen".

Auparavant, Gérald Darmanin, qui a apporté officiellement son soutien au candidat Horizons, avait appuyé ce raisonnement en jugeant qu'Édouard Philippe était "la seule personne qui peut gagner" la présidentielle, mais aussi "la seule personne qui peut avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée".

"Nous ne pouvons pas avoir plusieurs candidats au premier tour. Nous devons avoir un seul candidat au premier tour", a par ailleurs déclaré le garde des Sceaux, alors que l'ancien Premier ministre est pour l'heure concurrencé par le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal.

Il a qualifié M. Philippe de "capitaine de bateau" qui allait "nous amener au port", ajoutant: "Je serais heureux d'être ton premier matelot".