Le géant automobile Emil Frey France a signé, le 1er octobre 2026, un partenariat national avec France Travail afin de sécuriser ses recrutements massifs et soutenir la forte expansion industrielle de son écosystème en région.

Un pacte national décliné pour les bassins d'emploi

L'accord-cadre conclu en Nouvelle-Aquitaine par le géant de la distribution automobile vise à sécuriser la main-d'œuvre de ses infrastructures territoriales. Emil Frey France, implanté dans le département du Pas-de-Calais, principalement à Lens et dont le chiffre d'affaires s'élève à 4,7 milliards d'euros, s'associe à l'opérateur public de l'emploi pour pallier les fortes tensions sur le marché de l'automobile. Ce plan d'action conjoint va se déployer au plus près des besoins locaux en ciblant en priorité les personnes éloignées de l'emploi et les demandeurs de longue durée.

Des solutions concrètes face à la pénurie de profils

Le réseau commercial, incluant le Groupe Autosphere et les usines de reconditionnement CRVO, notamment celui du Lens, cherche à recruter massivement sur des métiers de l'après-vente (mécanique, carrosserie, peinture) et du commerce. Pour attirer ces profils concurrentiels, la méthode s'articulera autour de job datings, de sessions collectives et de parcours de formation individualisés.

« Ce partenariat avec France Travail nous permet de renforcer notre capacité à attirer, former et accompagner les talents dont nous avons besoin… tout en contribuant activement au développement de l'emploi dans les territoires », souligne Thomas Martin, directeur général adjoint et DRH d’Emil Frey France,

De son côté, Olivier Pelvoizin, directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, confirme cette ambition opérationnelle : « Ce partenariat répond à un enjeu concret : répondre aux fortes tensions de recrutement dans les métiers de l'automobile. Il permet de structurer une collaboration déjà engagée sur les territoires et de renforcer son déploiement au plus près des besoins locaux. Notre ambition est de mobiliser le bon outil au bon moment : sourcing, événements de recrutement, immersions, Méthode de recrutement par simulation, Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, ou accompagnement des publics spécifiques. Cette coopération doit nous permettre d’apporter des réponses opérationnelles et adaptées aux besoins du groupe Emil Frey France. »







