Placée sous le signe « S’informer, s’engager, se dépasser », cette rencontre visait à faire connaître plusieurs dispositifs d’accompagnement et d’engagement proposés l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, le Service militaire volontaire et le Centre d’information et de recrutement des forces armées. Elle devait également renforcer les coopérations entre les acteurs locaux de la jeunesse, de l’insertion, de l’emploi et de l’engagement.

Les organisateurs souhaitaient favoriser les échanges entre des jeunes issus d’horizons différents, lutter contre les préjugés et créer du lien dans un cadre convivial. Le sport occupait une place centrale, présenté comme un outil de cohésion sociale, d’intégration, de respect et d’apprentissage de la citoyenneté.

Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et sous-préfet de l’arrondissement de Metz, a partagé le déjeuner avec les participants et échangé avec eux. Il a également pris part à un jeu réunissant jeunes et officiels. La journée s’est achevée par un tournoi de football Five au gymnase du Dauphiné, offrant aux participants un moment collectif fondé sur la coopération et le dépassement de soi.