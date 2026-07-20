L’Aisne affiche un profil contrasté face à la vulnérabilité salariale régionale. D'un côté, la zone d’emploi de Laon tire son épingle du jeu en enregistrant moins de bas revenus salariaux annuels que les grands pôles étudiants comme Lille ou Amiens. De l'autre côté, le territoire subit de plein fouet la forte concentration régionale des bas salaires (10 % des effectifs du privé). Cette situation s'explique par le poids important des structures d'hébergement médico-social (Ehpad, maisons de retraite) et des services d'action sociale sans hébergement, particulièrement ancrés dans le paysage économique axonais. Dans ces secteurs, un salarié sur quatre est à bas salaire, une proportion bien supérieure à la moyenne nationale.

Le temps partiel et les contrats courts généralisent la précarité

À cette faiblesse horaire s'ajoute le piège des temps de travail incomplets. Dans la région, 700 000 personnes subissent un bas revenu annuel, souvent inférieur à 1 063 euros nets par mois. Cette précarité frappe principalement les jeunes de moins de 26 ans et quinze professions cibles, telles que les nettoyeurs ou les aides de cuisine. Le recours massif aux contrats courts (CDD et intérim) fragilise les trajectoires professionnelles. L'Aisne partage ce diagnostic avec le Nord ou le Pas-de-Calais, tandis que le sud de la région, notamment l'Oise, bénéficie de rémunérations plus élevées grâce à une forte présence industrielle.







