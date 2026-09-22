En Lorraine, plusieurs lieux sont concernés, parmi lesquels le Centre Pompidou-Metz en Moselle, le château de Fléville et la Villa Majorelle en Meurthe-et-Moselle, le Mémorial de Verdun dans la Meuse ou encore le Centre international d’art verrier de Meisenthal en Moselle.

Le dispositif inclut également des sites moins connus ou plus insolites. Parmi eux figurent le Musée des mines de fer de Lorraine à Aumetz en Moselle, le château de Jaulny en Meurthe-et-Moselle, le jardin botanique de Gondremer à Autrey dans les Vosges, le Musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port et le Fort de Vaux dans la Meuse.

«Depuis 30 ans, la Fondation du patrimoine est le premier partenaire des propriétaires privés et publics de patrimoine. Aujourd’hui, elle écrit une nouvelle page de cette histoire commune. Avec le Pass Patrimoine, les adhérents de la Fondation du patrimoine vont promouvoir une grande communauté des amoureux du patrimoine. C’est cette communauté qui va créer une grande adhésion populaire permettant de sauver, découvrir, partager et transmettre le patrimoine», déclare Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine.